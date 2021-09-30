Для обустройства велодорожки по улице Курортной необходимо вырубить 67 тополей и акаций. Вместо них обещают высадить 70 новых деревьев.

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета.

При капитальном ремонте тротуара с обустройством велосипедной дорожки на улице Курортной (от улицы Крылова до улицы Генерала Карпенко) планируют срубить 27 тополей и 40 акаций, а также убрать 117 пней.

— Эти деревья уже не могут похвастаться крепким здоровьем и долговечной красотой. В то же время диаметр их древесных корней увеличился так, что они поднимают асфальт и разрушают дорожную плитку – это создает значительные препятствия для нормального движения, –– идет речь в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что снос деревьев - это единственно возможное решение, учитывая, что данные растения мешают соблюдать соответствия проекта и концепции гармоничного преобразования урбан-ландшафта для повышения уровня комфорта жителей микрорайона.

Вместо срубленных деревьев, подрядная организация высадит 70 новых деревьев и кустов

–– За зеленые насаждения в экологический фонд будет выплачена компенсационная стоимость, и впоследствии с помощью этих средств Департамент ЖКХ закупит новые саженцы. Подрядная организация высадит на локации 70 новых деревьев и кустов, –– говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве начались работы по нанесению велосипедной разметки на улице Большая Морская от парка Народный сад через улицу Соборную к Ингульскому спуску. Однако, из-за критики горожан в социальных сетях приостановили реализацию проекта первой велодорожки.

Напомним, что Николаев остается единственным крупным городом без таких полос движения.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал о планах до конца года реализовать первый велопроект – сделать разметку в центральной части города.

До этого глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким анонсировал появление системы велосипедных дорожек, которая объединит курорты Николаевской области с Херсоном и Одессой.

Напомним, ранее Александр Сенкевич заявлял, что велосипедная дорожка между Корабельным и Ингульским районами должна была быть построена в 2018 году.

Сообщалось, что в результате перераспределения средств городского бюджета выделено финансирование на проект по строительству велодорожки и спортивных площадок в Корабельном районе.

Ранее НикВести сообщали, что расположенные на побережье Черного моря курорты в Николаевской области планируют объединить единой дорогой.



