Департамент жилищно-коммунальных услуг горсовета заключил договор с киевской компанией «Исток-А» на строительство первой полноценной велодорожки в Николаеве, стоимостью 4,6 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, построить велодорожку подрядчик должен будет до 30 ноября 2021 года. Работы будут проводиться вдоль почти 1,6 километра дороги по улице Курортная – от улицы Крылова до улицы Карпенко.

Стоит отметить, что в ходе подготовительных работ, которые описаны в смете проекта договора, указано, что для обустройства велодорожки необходимо будет удалить более 30 квадратных метров зеленых насаждений. В частности, планируется выкорчевать 117 пней, однако также запланировано высадить 70 деревьев-саженцев и 21 куст.

Ранее в в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заявили, что для обустройства велодорожки по улице Курортной необходимо вырубить 67 тополей и акаций. Вместо них обещают высадить 70 новых деревьев.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что хочет направить на обустройство велодорожек 5% от денег, которые депутаты будут распределять на ремонт дорог. В то же время, на сегодняшний день Николаев остается единственным областным центром без велодорожек.

Кроме этого, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал о планах до конца года реализовать первый велопроект – сделать разметку в центральной части города. После чего на улице Большая Морская – от парка «Народный сад» через улицу Соборную к Ингульскому спуску – начались работы по нанесению велосипедной разметки. Однако, из-за критики горожан в социальных сетях реализацию проекта приостановили первой велодорожки. В связи с этим, возникла идея создать в штате мэрии Николаева должность, которая будет предусматривать развитие городской велоинфраструктуры.

В феврале 2021 года заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам туризма Николай Маринов сообщил, что расположенные на побережье Черного моря курорты в Николаевской области планируют объединить единой дорогой. Данные планы также подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Стоит отметить, что вопрос строительства велодорожки поднимался ещё в 2017 году. Тогда Александр Сенкевич заявлял, что велосипедная дорожка между Корабельным и Ингульским районами должна была быть построена в 2018 году. Тогда же мэр сообщил, что в результате перераспределения средств городского бюджета выделено финансирование на проект по строительству велодорожки и спортивных площадок в Корабельном районе.