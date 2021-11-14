Тринадцать игроков МФК «Николаев» заболели коронавирусом. В связи с этим матч команды с ФК «Таврия», запланированный на 13 ноября, перенесли на более поздний срок.

Сообщение о переносе матча опубликовано на сайте МФК «Николаев».

— В связи с заболеванием представителей команды клуба COVID-19 и наличием травмированных игроков МФК «Николаев», администрацией ПФЛ было принято решение о переносе матча между командами ФК «Таврия» и МФК «Николаев», который должен был состояться 13 ноября 2021 года, на более поздний срок… Надеемся на поддержку и понимание со стороны болельщиков клуба и желаем всем крепкого здоровья! — сказано в сообщении.

Отметим, информацию о количестве заболевших футболистов в составе МФК обнародовала пресс-служба ФК «Таврия», опубликовав решение Профессиональной футбольной лиги от 12 ноября.

— По информации, предоставленной представителями ФК «Николаев», тринадцать футболистов болеют COVID-19 и еще один игрок имеет разрыв связок, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине выявили еще 14 490 новых случаев. Также зафиксировали 403 летальных случая.