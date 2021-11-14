За прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине выявили еще 14 490 новых случаев. Также зафиксировали 403 летальных случая.

Об этом говорится в Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что вчера зафиксировали 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей — 1 069, медработников — 135). Также за минувшие сутки:

госпитализировали — 4 881 человека;

летальных исходов — 403;

выздоровели — 11 146 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 217 639 человек, летальных исходов — 76 705.

Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 23 572 новых случая коронавирусной болезни, 695 людей скончались.