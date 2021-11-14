Сегодня утром, 14 ноября, в акватории реки Ингул, рядом с Флотским бульваром в Николаеве, было обнаружено тело женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Тело погибшей заметили в 20 метрах от берега. На место была направлена очередная смена оперативно-координационного центра и аварийное спасательное отделение аварийно-спасательного отряда.

— С помощью лодки «Колибри» спасатели изъяли тело женщины и транспортировали на берег. Для установления личности и обстоятельств на месте работали сотрудники полиции, — сказано в сообщении.

Напомним, месяц назад в Николаеве спасатели достали из реки тело женщины.