14 октября в 16:35 от дежурного Главного управления Национальной полиции в Николаевской области поступило сообщение о том, что в Бугском лимане по улице Кузнецкая в Николаеве на расстоянии около 1 метра от берега обнаружено тело женщины.

Об этом сообщили в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасатели аварийно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра ГСЧС с помощью лодки «Колибри» добрались до тела и доставили его на берег, где ждали сотрудники полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, весной в Заводском районе Николаева обнаружили в реке тело девушки, которая накануне ушла из дома и не вернулась.

18 сентября в акватории реки Южный Буг в селе Александровка Вознесенского района было обнаружено тело мужчины.