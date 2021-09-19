Вчера, 18 сентября, в акватории реки Южный Буг в селе Александровка Вознесенского района было обнаружено тело мужчины.

С помощью лодки спасатели извлекли тело мужчины и транспортировали к берегу, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что тело погибшего находилось в 30 метрах от берега.

Для установления личности и обстоятельств происшествия на месте работали сотрудники полиции.

Ранее в реке Мертвовод вблизи села Актовое Александровской ОТГ Вознесенского района утонул мужчина. Со слов очевидцев, он отплыл от берега на 10 метров и исчез.