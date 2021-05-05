Сегодня, 5 мая, в Заводском районе города обнаружили в реке тело девушки, которая накануне ушла из дома и не вернулась.

Об этом пишут на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Известно, что 3 мая 21-летняя Екатерина Билоненко ушла из дома приблизительно в 16:00 и пропала.

Правоохранители сообщили, что на теле нет внешних признаков насильственной смерти. По данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство».

Ранее в Очакове Николаевской области на свалке нашли тело военнослужащего Вооруженных сил Украины.