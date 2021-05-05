Сегодня, 5 мая, в Заводском районе города обнаружили в реке тело девушки, которая накануне ушла из дома и не вернулась.
Об этом пишут на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Известно, что 3 мая 21-летняя Екатерина Билоненко ушла из дома приблизительно в 16:00 и пропала.
Правоохранители сообщили, что на теле нет внешних признаков насильственной смерти. По данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство».
Ранее в Очакове Николаевской области на свалке нашли тело военнослужащего Вооруженных сил Украины.
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Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку рокуКатерина Середа
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Сегодня, 5 мая, в Заводском районе города обнаружили в реке тело девушки, которая накануне ушла из дома и не вернулась.
Об этом пишут на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Известно, что 3 мая 21-летняя Екатерина Билоненко ушла из дома приблизительно в 16:00 и пропала.
Правоохранители сообщили, что на теле нет внешних признаков насильственной смерти. По данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство».
Ранее в Очакове Николаевской области на свалке нашли тело военнослужащего Вооруженных сил Украины.