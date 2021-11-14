Вечером, 14 ноября, на проспекте Богоявленском в Николаеве водитель Daewoo Lanos сбил 12-летнего мальчика. Ребенка с травмами госпитализировали.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

За рулем автомобиля находился 23-летний водитель. Он сбил мальчика, когда тот переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

Полиция уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, 22 сентября, в Николаеве в районе перекрестка улиц 12-й Продольной и Скульптора Измалкова водитель грузовика ГАЗ сбил 13-летнюю девочку.