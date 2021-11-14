Вечером, 14 ноября, на трассе Т-15-15 вблизи села Тузлы Николаевского района 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2170, не справившись с управлением, слетел в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте, двое его пассажиров от госпитализации отказались, сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

По указанному факту открыо уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Свидетелей ДТП, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, просят обратиться по адресу: Николаев, ул. Спасская, 12, тел. 093-714-45-20 или 102.

Напомним, 12 ноября на перекрестке улиц Троицкой и Винграновского в Николаеве произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-21063 и мотоцикла BAJAJ Boxer 150.