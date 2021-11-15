В Британии начали расследование взрыва такси в Ливерпуле, в котором один человек погиб и один получил ранения.

Об этом пишет «Европейская правда».

Инцидент произошел около 11 часов утра 14 ноября у здания женской клиники и во времени совпал с проведением минут памяти в Воскресенье памяти — дня, когда в Британии вспоминают вклад своих граждан в Первой и Второй мировой войне и других конфликтах.

Пассажир такси погиб на месте, его личность еще не известна. Раненый водитель успел выбраться из машины до того, как она загорелась после взрыва. Его госпитализировали, состояние мужчины стабильное.

— Мои мысли со всеми, кого задел нынешний ужасный случай в Ливерпуле, — отреагировал премьер Борис Джонсон.

Детективы контртеррористического отдела сообщили о задержании трех подозреваемых, которые могли быть причастны к инциденту — мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет. Их арестовали в районе Кенсингтон. Другие детали пока не сообщаются.

Напомним, утром 15 сентября в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля. Погибли ветеран АТО Алексей Кавлак и начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.