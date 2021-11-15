В Буркина-Фасо в результате нападения повстанцев погибли по меньшей мере 19 военных полицейских и одно гражданское лицо.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Два источника в службах безопасности Буркина-Фасо и дипломатический источник сообщили, что по меньшей мере 30 военных полицейских были убиты в результате нападения, и количество жертв может быть выше, что делает его одним из самых смертоносных нападений на войска Буркина-Фасо.

Как сообщается, 22 человека выжили.

Нападение было направлено на пост военной полиции у золотого прииска Ината. Вооруженные силы Буркина-Фасо сообщили, что «отряд жандармерии стал объектом террористического нападения».

Атака произошла через два дня после другого нападения, в результате которого семь полицейских были убиты в граничащем с Нигером и Мали регионе.

Группы исламистских боевиков, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством», действуют в районе трех границ, где несколько стран, включая Францию, Чад, Нигер, Мали и Буркина-Фасо, разместили сотни военнослужащих.

Напомним, летом на востоке Буркина-Фасо обнаружили тела двух испанских и одного ирландского журналиста. 26 апреля их похитили неизвестные.