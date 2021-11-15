В масштабной аварии в Марокко, в которой столкнулись 20 автомобилей, один человек погиб, еще 37 получили травмы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что авария произошла с утра в воскресенье, после чего в сети начали распространять фото столкновения автомобилей. В настоящее время проводится расследование, которое установит виновников масштабного ДТП.

Местные источники сообщают, что трое из выживших получили тяжелые травмы. Для спасательной операции была задействована жандармерия, а также общественные активисты, которые помогли доставить жертв ДТП в ближайший госпиталь в городе Кентира.

В СМИ подчеркнули, что количество ДТП в стране значительно выросло после отмены большей части карантинных ограничений и оживления дорожного трафика. По статистике марокканского министерства внутренних дел, 19 человек погибли и еще 2,269 получили травмы в авариях на дорогах всего за неделю с 18 по 24 октября.

Напомним, в начале года в США на северо-востоке Техаса из-за обледенения шоссе произошло масштабное ДТП с участием легковых и грузовых авто. По данным пожарной службы Форт-Уэрта, в аварию попали свыше 100 автомобилей, а СМИ сообщали о 133 авто.