В столице Афганистана Кабуле в понедельник, 15 ноября, прогремел взрыв. Пострадало не менее трех человек.

Об этом сообщает National Post, передает Корреспондент.

Взрыв произошел в районе Котэ Санги. Сдетонировала магнитная мина.

— Я был занят покупателем, когда произошел взрыв. Я видел, как люди забирали пострадавших, я не знаю, были ли они убиты или ранены, — рассказал владелец магазина в Котэ Санги Ахмад Муртаза.

Инцидент произошел через два дня после того, как в западной части Кабула магнитной бомбой был взорван микроавтобус. Тогда было убито и ранено несколько человек. Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство».

Напомним, талибы провели военное шествие через Кабул, на котором продемонстрировали технику российского происхождения и снаряжение, оставшееся от американской армии.