В центре Луцка Mazda 6, за рулем которой сидел пьяный мужчина, сбила экс-руководителя апокрифического ответвления православной церкви, священнослужителя Олега Ведмеденко. Пожилой человек скончался в реанимации.

Об этом информирует LB.ua.

Анализ крови водителя показал, что тот находился в изрядном алкогольном опьянении, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Погибший Олег Ведмеденко в середине нулевых годов создал православную общину, которую сразу возглавил, организация «Христова Воскресения» не отвечала догматам православного богословия, за что самого Ведмеденко отлучили от церкви.

В 2012 году он стал епископом АПЦ (Апостольская православная церковь) с титулом «епископ Волынский и Галицкий, митрополит вся Украины». Еще через три года провел автокефалию, в результате которой на свет появилась «Украинская независимая апостольская православная церковь», погибший пробыл ее настоятелем до 2019 года.

Напомним, на Сумщине городской суд Шостки наложил штраф в размере 8500 гривен на духовное лицо УПЦ МП. Священник называл представителей Православной церкви Украины «пцушниками-раскольниками».