В детсаду Диканской ОТГ Полтавской области обездвижили 4-летнюю девочку, перемотав ей руки и ноги, а также заклеив ротовую полость. Причиной издевательств якобы стал плач ребенка.

Об этом инциденте пишет ТСН, ссылаясь на главу Полтавского облсовета Александра Беленького.

Чиновник заявил, что не спустит историю на тормозах и будет добиваться наказания для виновных в жестоком обращении с воспитанницей.

— Ужасное событие, от которого становится жутко! Мне сообщили о случае издевательства над ребенком, который случился в Диканской общине. Во время тихого часа, 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот. Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия, которые могут быть подтверждены или опровергнуты, — рассказал Александр Беленький.

По его словам, ранее похожие случаи не выходили в публичное обозрение и попросту замалчивались.

Напомним, в кременчуцкой больнице умерла четырехлетняя девочка, которую вместе с другим ребенком на прогулке в детском саду придавило дерево.