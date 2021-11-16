Россия провела испытания противоспутниковой ракеты. Был поражен аппарат, выведенный на орбиту Советским Союзом.

Об этом говорится в заявлении Космического командования США.

По его версии, «Россия 15 ноября 2021 провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите».

Как утверждается в заявлении, Россия «продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран».

Согласно данным NASA, COSMOS 1408 был выведен СССР на орбиту в 1982 году.

Ранее в понедельник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что, по данным США, Россия провела испытания противоспутникового оружия, которые создали угрозу МКС.