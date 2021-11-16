Государственный департамент США заявил, что Россия безрассудно испытала противоспутниковое оружие, в результате которого возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции. В связи с этим Соединенные Штаты вместе с союзниками будут прорабатывать ответ на такие действия РФ.

Об этом во время брифига заявил спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина.

— Это испытание значительно увеличит риск для астронавтов и космонавтов на Международной космической станции, а также для других видов деятельности, связанных с полетами человека в космос, — заявил Нед Прайс.

Также представитель Госдепа добавил, что безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость космоса и демонстрирует, что заявления России о противодействии вооружению космоса неискренни и лицемерны

— США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на безответственные действия России, — заявил Нед Прайс.

Ранее США предупредили союзников из Европейского Союза о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов на белорусско-польской границе и проблем энергоснабжения.