США предупреждают союзников из Европейского Союза о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов на белорусско-польской границе и проблем энергоснабжения.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на материал Bloomberg.

Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских сил вблизи украинской границы, и американские должностные лица проинформировали коллег из ЕС о своих опасениях по поводу возможной военной операции, отмечает медиаресурс со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что предупреждение США по поводу Украины связано с противостоянием между Польшей и Беларусью — близким союзником России. Это происходит на фоне неопределенности относительно поставок российского газа в Европу, несмотря на обещание Путина увеличить их начиная с этой недели. Он настаивает на том, что европейские регулирующие органы должны предоставить разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» — проекта, против которого выступают США и Украина, считая его угрозой европейской безопасности.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил о якобы нарушении предварительных договоренностей со стороны Украины, которая недавно прибегла к использованию боевых беспилотников, а также выразил возмущение американской военной активностью в Черном море.

В то время как Запад готовит новые санкции против Беларуси из-за искусственно созданного миграционного кризиса, Александр Лукашенко пригрозил в четверг перекрыть трубопровод, по которому российский газ поставляется в ЕС, если Польша закроет границу.

РФ заявляет, что размещение военных на ее территории является внутренним делом России, и отрицает какие-либо агрессивные намерения в отношении Украины, при этом обвиняя в провокации Соединенные Штаты, чьи военные корабли в Черном море приближались к ее территории.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода Северный поток-2 Украина становится более подверженной «российскому вторжению».