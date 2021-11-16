Во вторник утром, 16 ноября, по улице Очаковской в Николаеве возле дачного поселка «Сады-1» 65-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ сбил насмерть женщину, которая стояла на обочине дороги.

Как сообщили в полиции Николаевской области, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся, совершив наезд на 79-летнюю пешехода.

По указанному факту следователи открыли уголовное дело по признакам части 2 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией сообщите об этом по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 063-426-23-32, 102.

Напомним, что в четверг утром, 11 ноября, на перекрестке улиц Леонида Федорова и Хрустальная в Первомайске произошла авария с участием автомобиля Subaru Forester и мопеда Jialing.