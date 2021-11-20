Землетрясение магнитудой 5,1 сотрясло Кёпрюкёй в пятницу, примерно в 50 км к востоку от столицы провинции Эрзурум на востоке Турции.

Об этом информирует EVZ.

В результате сейсмической активности пострадали несколько человек, которых задело кусками разваленных домов. Медицинским бригадам пришлось доставить в больницу двух раненых.

Кроме того, одну из деревень возле Кёпрюкёя отрезало от дороги оползнем, власти организовали палаточный городок для людей, которые потеряли крышу над головой.

Землетрясения силой до 5 баллов обычны в нескольких регионах Турции привычны не вызывают серьезных повреждений. Особенно часто они происходят как раз в ноябрьско-декабрьский период.

Напомним, в октябре на юге Хорватии произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,1 балла.