Сегодняшним утром, 20 ноября, в николаевском микрорайона Варваровка под Mazda 626 попал пенсионер, пересекавший шоссе в запретном месте.

Об этом информируют «Новости-Н».

Сообщается, что автомобиль ехал по дороге от Варваровского моста на выезд. Возле улицы Павла Ходченко под машину выскочил мужчина 60 лет — водитель не успел затормозить и ударил пешехода.

Мужчину отбросило, он сильно травмировался. По данным «Новостей-Н», его забрала «скорая» помощь с предварительным диагнозом. Так, у мужчины может быть сломано основание черепа.

Из-за ДТП некоторое время на этом участке был замедлен трафик, так как медики и правоохранители заняли одну из полосу.

Ранее сообщалось, на перекрестке улиц Троицкой и Винграновского произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-21063 и мотоцикла BAJAJ Boxer 150.