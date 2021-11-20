Сегодня, 20 ноября, спасатели получили сигнал о теле в колодце, который находится в селе Ивановка Николаевского района.

Об этом передают в региональной ГСЧС.

Глубина отверстия составляла 10 метров. Погибшего 1933 г.р доставали при помощи лестницы и веревки. Врачам оставалось лишь констатировать факт смерти.

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют подробности падения пожилого человека.

Напомним, в Николаевской области спасли жителя Киева, который упал в колодец и провел более 5 часов в ледяной воде.