Ранним утром 20 ноября в центре Львова водитель маршрутка №138 наехал на женщину 67 лет и монахиню 48 лет. Для священнослужительницы авария оказалась смертельной, ее тело зацепилось за кузов, и протащилось по дороге несколько километров.

Об этом информирует ZAXID.

Не переживая ДТП монахиня была настоятельницей францисканского монастыря Семьи Марии и помогала по кухне.

Сам маршрутчик, доехав до конечной остановки, сбежал, однако его все равно задержали. Во время осмотра автобуса полицейские нашли повреждения на бампере. Ему вручили подозрение, а в скором времени изберут меру пресечения.

Чиновники Львовской мэрии уже неоднократно обращались к перевозчикам с просьбой не ездить через центральные улица города без соответствующих документов.

Напомним, на проспекте Богоявленском в Николаеве водитель Daewoo Lanos сбил 12-летнего мальчика.