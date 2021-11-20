Ранним утром 20 ноября в центре Львова водитель маршрутка №138 наехал на женщину 67 лет и монахиню 48 лет. Для священнослужительницы авария оказалась смертельной, ее тело зацепилось за кузов, и протащилось по дороге несколько километров.
Об этом информирует ZAXID.
Не переживая ДТП монахиня была настоятельницей францисканского монастыря Семьи Марии и помогала по кухне.
Сам маршрутчик, доехав до конечной остановки, сбежал, однако его все равно задержали. Во время осмотра автобуса полицейские нашли повреждения на бампере. Ему вручили подозрение, а в скором времени изберут меру пресечения.
Чиновники Львовской мэрии уже неоднократно обращались к перевозчикам с просьбой не ездить через центральные улица города без соответствующих документов.
Напомним, на проспекте Богоявленском в Николаеве водитель Daewoo Lanos сбил 12-летнего мальчика.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Ранним утром 20 ноября в центре Львова водитель маршрутка №138 наехал на женщину 67 лет и монахиню 48 лет. Для священнослужительницы авария оказалась смертельной, ее тело зацепилось за кузов, и протащилось по дороге несколько километров.
Об этом информирует ZAXID.
Не переживая ДТП монахиня была настоятельницей францисканского монастыря Семьи Марии и помогала по кухне.
Сам маршрутчик, доехав до конечной остановки, сбежал, однако его все равно задержали. Во время осмотра автобуса полицейские нашли повреждения на бампере. Ему вручили подозрение, а в скором времени изберут меру пресечения.
Чиновники Львовской мэрии уже неоднократно обращались к перевозчикам с просьбой не ездить через центральные улица города без соответствующих документов.
Напомним, на проспекте Богоявленском в Николаеве водитель Daewoo Lanos сбил 12-летнего мальчика.