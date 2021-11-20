В Казанке полицейские оперативно раскрыли дело, получив информацию о мертвеце с проникающим ранением в живот. Оказалось, что его смертельно ранил товарищ по пьяни.

Об этом случае рассказали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Николаевской области.

27-летнего мужчина уколол его 33-летний приятель, когда они употребляли алкоголь. Убийство произошло прямо на кухне, а орудием стал обычный кухонный нож. Удар оказался настолько тяжелым, что жертва не пережила встречу.

Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства. Санкции по 115 статье предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве бывший заключенный с ножом напал на военнослужащего.