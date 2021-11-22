В субботу 20 ноября в Киеве во время порыва ветра дерево упало на 35-летнюю женщину, она умерла. Жертвой стихии стала жена настоятеля храма Преображения Господня.

Об этом пишет 24 канал.

Трагедия случилась во время крестного хода к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского в Гидропарке.

Погибшая была женой протоиерея Сергия Коцара, настоятеля одного из храмов Московского патриархата — Преображения Господня, на Вырлице.

У женщины осталось четверо детей.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в комментарии 24 каналу отметили, что не владеют информацией об этом инциденте. Спасатели на место не выезжали.