В субботу 20 ноября в Киеве во время порыва ветра дерево упало на 35-летнюю женщину, она умерла. Жертвой стихии стала жена настоятеля храма Преображения Господня.
Об этом пишет 24 канал.
Трагедия случилась во время крестного хода к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского в Гидропарке.
Погибшая была женой протоиерея Сергия Коцара, настоятеля одного из храмов Московского патриархата — Преображения Господня, на Вырлице.
У женщины осталось четверо детей.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в комментарии 24 каналу отметили, что не владеют информацией об этом инциденте. Спасатели на место не выезжали.
Ранее сообщалось, в кременчуцком детском саду на двух детей упал ствол дерева. На следующий день в больнице умерла девочка, на которую упало дерево.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
В субботу 20 ноября в Киеве во время порыва ветра дерево упало на 35-летнюю женщину, она умерла. Жертвой стихии стала жена настоятеля храма Преображения Господня.
Об этом пишет 24 канал.
Трагедия случилась во время крестного хода к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского в Гидропарке.
Погибшая была женой протоиерея Сергия Коцара, настоятеля одного из храмов Московского патриархата — Преображения Господня, на Вырлице.
У женщины осталось четверо детей.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в комментарии 24 каналу отметили, что не владеют информацией об этом инциденте. Спасатели на место не выезжали.
Ранее сообщалось, в кременчуцком детском саду на двух детей упал ствол дерева. На следующий день в больнице умерла девочка, на которую упало дерево.