Сегодня днем в кременчуцком детском саду на двух детей упал трухлявый ствол, пострадавших увезли в больницу.

Об этом случае сообщили в ГУНП Полтавской области.

Помимо детей, в инциденте пострадала воспитательница группы. Полиция получила сигнал об упавшем дереве от медиков, которые прибыли на место происшествия первыми и госпитализировали двух несовершеннолетних.

В детском саду работает следственно-оперативная группа, выясняющая причины произошедшего.

Напомним, в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.