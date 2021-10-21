Сегодня днем в кременчуцком детском саду на двух детей упал трухлявый ствол, пострадавших увезли в больницу.
Об этом случае сообщили в ГУНП Полтавской области.
Помимо детей, в инциденте пострадала воспитательница группы. Полиция получила сигнал об упавшем дереве от медиков, которые прибыли на место происшествия первыми и госпитализировали двух несовершеннолетних.
В детском саду работает следственно-оперативная группа, выясняющая причины произошедшего.
Напомним, в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Сегодня днем в кременчуцком детском саду на двух детей упал трухлявый ствол, пострадавших увезли в больницу.
Об этом случае сообщили в ГУНП Полтавской области.
Помимо детей, в инциденте пострадала воспитательница группы. Полиция получила сигнал об упавшем дереве от медиков, которые прибыли на место происшествия первыми и госпитализировали двух несовершеннолетних.
В детском саду работает следственно-оперативная группа, выясняющая причины произошедшего.
Напомним, в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.