Следователи полиции сообщили о подозрении задержанному жителю Черкасс за поджог Audi в Николаеве. Злоумышленник совершил преступление под заказ людей, которые позиционируют себя приближенными к «смотрящему» по региону.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что 20 ноября по улице Чкалова пожарные тушили загоревшийся автомобиль. Полицейские оперативно вышли на след злоумышленника и провели задержание при поддержке КОРД.

В полиции указывают, что что задержанный 30-летний житель Черкасс ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и умышленное убийство.

Также во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник специально прибыл в Николаев, чтобы выполнить заказ лиц, позиционирующих себя как приближенные к «смотрящему» по региону, за что должен получить денежное вознаграждение.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории Николаевской области и собирают доказательную базу в отношении заказчиков.

Сейчас идет расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога»). Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Мужчину следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили ему о подозрении в совершении преступления.

Ранее прокуратура направила в суд обвинительный акт против трех членов преступной группы, которые занимались изготовлением и сбытом наркотиков в Вознесенске. Организовал банду дилеров житель центрального района Николаева, который позиционирует себя как «смотрящий» за микрорайоном Варваровка.