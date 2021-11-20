Сегодня, 20 ноября, по улице Чкалова пожарные тушили загоревшийся автомобиль. Полицейские оперативно вышли на след злоумышленника и провели задержание при поддержке КОРД.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

На месте пожара преступник остался посудину с остатками легковоспламеняющейся жидкости. Таким образом его задержали за несколько часов на пересечении Адмиральской и Малой Морской.

Открыто уголовное дело по факту части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога», за которую грозит до 10 лет тюрьмы.

«Преступности.НЕТ» отмечают, что на дороге заблокировали автомобиль Mazda, в котором предположительно передвигался подозреваемый и еще один человек. Корреспондент издания сообщил о разбитых в машине окнах, что может свидетельствовать о сопротивлении при задержании.

Ранее сообщалось, в Вознесенском районе из-за поджога горела свалка.