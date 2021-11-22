В сегодняшний понедельник на фронте пророссийские террористы нанесли ранение военнослужащему ВСУ. Его жизнь вне опасности, состояние удовлетворительное.

Об этом сообщили в штабе ООС.

— В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья —удовлетворительное, — уточнили в командовании.

С начала новых суток сепаратисты уже успели трижды нарушить режим прекращения огня. Позиции у Причепиловки обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.