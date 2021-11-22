Три самолета лоукостера Ryanair нарезали круги вокруг Одессы, так как плотный туман закрывал посадочную полосу. Через несколько часов они полетели в Румынию.

За ситуацией в небе следила «Думская».

Первую попытку приземлиться сделал «Боинг», летевший из Польши, однако экипаж перестраховался и некоторое время ожидал у поселка Котовского. Борт из Вроцлава летал на западе от Одессы, а 737 из итальянского Милана даже не стал пытаться сесть, а сразу отлетел на ожидание.

Однако спустя пару часов все борта отлетели на посадку в Бухарест. Плохая погода в Одессе ухудшила вертикальную видимость, из кабины видно менее 30 метров.

Как сообщалось, исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кизимов рассказал, что у предприятия не осталось необходимых для работы в зимний период реагентов.