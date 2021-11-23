Боевики создают новые препятствия для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе. На этот раз оккупанты не пропускали наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольные территории и создавали помехи для беспилотников.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 22 ноября.

На блокпосте возле Минерального недалеко от Донецка вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль в направлении Ясиноватой. Он сослался на «боевые действия» в этом районе.

Возле железнодорожной станции «Червоная Могила» в Вознесеновке (Луганская область) боевик не пропустил патруль на территорию станции и сказал им покинуть этот район.

Также в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки член вооруженных формирований заявил патрулю, что они должны покинуть этот район, сославшись на «приказы от своих командиров».

Также в ОБСЕ отмечают несколько случаев создания помех для беспилотников, с помощью которых наблюдатели совершают мониторинг.

Дважды беспилотники ОБСЕ глушили возле Горловки, по одному разу возле Первомайска, Брянки и Нового.

Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала танки оккупантов на Донбассе.