По меньшей мере, 46 человек погибли после того, как на автомагистрали в западной Болгарии вспыхнул автобус.

Об этом пишет Укринформ.

Инцидент произошел ночью возле села Боснек. Автобус следовал из Турции в Северную Македонию.

Как сообщил местному телеканалу BTV начальник управления пожарной безопасности МВД Николай Николов, среди пострадавших оказались дети.

Причина вспышки пока неизвестна.

Напомним, весной рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, 6 человек скончались, больше десятка были ранены.