По меньшей мере, 46 человек погибли после того, как на автомагистрали в западной Болгарии вспыхнул автобус.
Об этом пишет Укринформ.
Инцидент произошел ночью возле села Боснек. Автобус следовал из Турции в Северную Македонию.
Как сообщил местному телеканалу BTV начальник управления пожарной безопасности МВД Николай Николов, среди пострадавших оказались дети.
Причина вспышки пока неизвестна.
Напомним, весной рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, 6 человек скончались, больше десятка были ранены.
По меньшей мере, 46 человек погибли после того, как на автомагистрали в западной Болгарии вспыхнул автобус.
Об этом пишет Укринформ.
Инцидент произошел ночью возле села Боснек. Автобус следовал из Турции в Северную Македонию.
Как сообщил местному телеканалу BTV начальник управления пожарной безопасности МВД Николай Николов, среди пострадавших оказались дети.
Причина вспышки пока неизвестна.
Напомним, весной рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, 6 человек скончались, больше десятка были ранены.