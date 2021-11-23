Причины пожара в автобусе, который, по данным МВД Болгарии, произошел около 2 часов ночи, выясняются. В огне погибли по меньшей мере 46 человек.

Об этом информирует Dnevnik.

Автобус въехал в Болгарию через пограничный контрольно-пропускной пункт Капитан-Андреево, направляясь из Турции в северную Македонии. По первоначальной версии, на 31 км трассы он наехал на бордюр, а затем — в ограждение. Водитель погиб на месте.

Неизвестно, загорелся ли транспорт в результате аварии или по другой причине. Расследуются две ведущие версии — человеческая ошибка водителя автобуса и внезапная техническая неисправность. Власти Болгарии не упомянули, какие погодные условия были на дороге в момент аварии.

— У нас огромная трагедия, и я использую возможность выразить свои соболезнования родственникам погибших, — сказал исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Стефан Янев.

По словам заместителя генерального прокурора Борислава Сарафова, это «человеческая трагедия, неизвестная по своим масштабам». По его словам, на место происшествия выезжал судебно-медицинский эксперт, чтобы идентифицировать пострадавших с помощью анализа ДНК, но первоначальная информация такова, что болгарских граждан нет. В автобусе погибли граждане Северной Македонии.

Напомним, сегодня утром на автомагистрали в западной Болгарии вспыхнул автобус. Жертвами стали 46 человек, в том числе дети.