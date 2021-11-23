Вечером понедельника, 22 ноября, девять человек погибли в результате пожара в доме престарелых в восточной Болгарии.
Об этом информирует EVZ.
Пожар вспыхнул ближе к вечеру в здании бывшей школы, превращенной в дом престарелых, в селе Рояк (Варненская область).
Начальник пожарной охраны Тихомир Тотев сообщил, что некоторых пациентов не успели вывести.
— К сожалению, девять человек погибли из 58, которые находились в доме во время пожара, — сказал он.
Остальные были эвакуированы. Некоторым была оказана медицинская помощь после отравления дымом, добавил Тихомир Тотев.
Напомним, сегодня утром на автомагистрали в западной Болгарии вспыхнул автобус. Жертвами стали 46 человек, в том числе дети.
А неделю назад в Днепре произошел пожар в частном доме престарелых, погибли пять человек.
Вечером понедельника, 22 ноября, девять человек погибли в результате пожара в доме престарелых в восточной Болгарии.
Об этом информирует EVZ.
Пожар вспыхнул ближе к вечеру в здании бывшей школы, превращенной в дом престарелых, в селе Рояк (Варненская область).
Начальник пожарной охраны Тихомир Тотев сообщил, что некоторых пациентов не успели вывести.
— К сожалению, девять человек погибли из 58, которые находились в доме во время пожара, — сказал он.
Остальные были эвакуированы. Некоторым была оказана медицинская помощь после отравления дымом, добавил Тихомир Тотев.
Напомним, сегодня утром на автомагистрали в западной Болгарии вспыхнул автобус. Жертвами стали 46 человек, в том числе дети.
А неделю назад в Днепре произошел пожар в частном доме престарелых, погибли пять человек.