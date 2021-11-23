На 97-году ушел из жизни Игорь Малицкий, который вышел живым из четырех концлагерей Третьего Рейха, в том числе Освенцима и Маутхаузена.

О смерти известного харьковчанина сообщили его близкие.

На сайте Харьковского горсовета уточнили, что Малицкий скончался этой ночью.

— Сегодня ушел из жизни наш любимый дедушка, легендарный патриот и лучший украинец – Малицкий Игорь, — сказано в сообщении.

При этом, больше месяца назад узник концлагерей жаловался на невыносимые условия жизни в своей квартире.

— Лежу больной под покрывалом и сверху еще накрыт курткой, а сам в чулках и в спортивной куртке с капюшоном и вспоминаю тот неотапливаемый барак в концлагере Маутхаузен, где мокрые голодные ложились спать на матраце с порохом от соломы и рваной тонкой тряпкой, — писал мужчина.

По его словам, он очень мерз.

— Что это за судьба в юности морозили нацисты, а в старости свои прохиндеи, — задавался вопросом Игорь Малицкий.

Напомним, в Запорожье в воскресенье, 31 октября, на 104-м году жизни умер легендарный ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы Иван Залужный.