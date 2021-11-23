В Бердянске Запорожской области в реанимации от ботулизма погиб мужчина. Местные издания пишут, что он поел рыбы с местного рынка.

В частности, про леща или плотву пишет «Заноза».

Журналисты указывают, что семейная пара закупилась на Центральном рынке. При этом, женщина также находится в больнице.

После информации о ботулизме на всех продуктовых ранках проходит инспекционная проверка. Ботулизм — вид пищевого отравления, появляющегося в результате потребления еды, в которой накопились ботулотоксины.

Как сообщалось, в начале этой осени в Ровенской области обнаружили больного ботулизмом.