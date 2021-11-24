В незаконно оккупированном Симферополе оккупанты задержали 31 человека, пришедших для встречи адвоката Эдема Семедляева. Адвоката освободили по причине истечения срока его административного ареста.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Эдем Семедляев получил 12 дней административного ареста, которые провел в симферопольском изоляторе. Сегодня правозащитник вышел на волю. Встретить его пришли несколько десятков крымскотатарских активистов.

В итоге российские силовики задержали 31 человека, в том числе 10 женщин и журналистов.

Среди задержанных корреспонденты «Крымской солидарности» Энвер Алимов, Алима Сулейманова, Вилена Темерьянова, гражданский журналист Длявера Ибрагимова.

По словам очевидцев, задержанных отвезли в Киевское отделение полиции Симферополя.

Как сообщалось, над так называемыми «судьями» Черноморского и Советского райсудов в оккупированном Крыму проведут заочный процесс, так как они приговаривали крымских татар на длительные сроки заключения по сфабрикованным делам.