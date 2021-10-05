Над так называемыми «судьями» Черноморского и Советского райсудов в оккупированном Крыму проведут заочный процесс, так как они приговаривали крымских татар на длительные сроки заключения по сфабрикованным делам.

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым и Севастополя.

Пособников российской оккупации будут судить за госизмену, наказание за которую составляет срок от 12 до 15 лет.

— Своими действиями и решениями обвиняемые способствовали становлению на полуострове оккупационных властей РФ и ее судебных органов, а также принимали непосредственное участие в процессе перехода судебной системы Украины на отправление правосудия по российскому законодательству, — уточнили в правоохранительных органах.

Как сообщалось, оккупационный режим в Крыму сфабриковал еще одну статью на заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова, теперь проукраинскому активисту грозит приговор в 20 лет колонии.