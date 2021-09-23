Оккупационный режим в Крыму сфабриковал еще одну статью на заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова, теперь проукраинскому активисту грозит приговор в 20 лет колонии.

Об этом сообщает его адвокат Николай Полозов.

При задержании крымскому татарину инкриминировали пособничество неназванным диверсантам, потом переквалифицировали дело на участие в совершении диверсии. Согласно новым обвинениям ФСБ, Джелялов якобы совершал диверсию в составе организованной группы. Правоприменительная практика по этой статье в УК РФ дает от 12 до 20 лет заключения.

Вдобавок, патриотично настроенному кырымлы «шьют» незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы.

— Свою вину в инкриминируемых деяниях Нариман не признает. Давать показания на дополнительном допросе он отказался, воспользовавшись правом обвиняемого не давать показания, — передает его защитник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал на Генассамблее ООН помочь освободить украинских пленных в России.