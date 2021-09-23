Президент Украины Владимир Зеленский призвал на Генассамблее ООН помочь освободить украинских пленных в России.

Владимир Зеленский во время своего выступления рассказал о незаконном задержании Наримана Джелялова.

Президент отметил «цену борьбы за права» в оккупированном Крыму.

— В начале сентября в Крыму был незаконно задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов. Россия обвиняет его в попытке взорвать участок газопровода. Вот вам цена свободы слова и борьбы за свои права, — рассказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также назвал число украинских узников.

— Я очень рассчитываю на поддержку каждого из вас в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и территории Российской Федерации, — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на проведение выборов в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и раздачу российских паспортов жителям оккупированных районов.