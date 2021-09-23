Президент Украины Владимир Зеленский призвал на Генассамблее ООН помочь освободить украинских пленных в России.
Владимир Зеленский во время своего выступления рассказал о незаконном задержании Наримана Джелялова.
Президент отметил «цену борьбы за права» в оккупированном Крыму.
— В начале сентября в Крыму был незаконно задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов. Россия обвиняет его в попытке взорвать участок газопровода. Вот вам цена свободы слова и борьбы за свои права, — рассказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский также назвал число украинских узников.
— Я очень рассчитываю на поддержку каждого из вас в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и территории Российской Федерации, — заявил Владимир Зеленский.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на проведение выборов в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и раздачу российских паспортов жителям оккупированных районов.
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
|
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?Станислав Мартиросов
Президент Украины Владимир Зеленский призвал на Генассамблее ООН помочь освободить украинских пленных в России.
Владимир Зеленский во время своего выступления рассказал о незаконном задержании Наримана Джелялова.
Президент отметил «цену борьбы за права» в оккупированном Крыму.
— В начале сентября в Крыму был незаконно задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов. Россия обвиняет его в попытке взорвать участок газопровода. Вот вам цена свободы слова и борьбы за свои права, — рассказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский также назвал число украинских узников.
— Я очень рассчитываю на поддержку каждого из вас в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и территории Российской Федерации, — заявил Владимир Зеленский.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на проведение выборов в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и раздачу российских паспортов жителям оккупированных районов.