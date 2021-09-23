Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на проведение выборов в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и раздачу российских паспортов жителям оккупированных районов.

Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН.

По словам президента, если организация не отреагирует на эти факты, то «оживлять ее уже поздно».

— ООН — это не дебаты. Это возможность задать прямые и откровенные вопросы. Например, выдача сотням тысячам украинский на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? — сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что Россия сама об этом постоянно заявляет и заставляет наших граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент.

— Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно. Но я верю, что не поздно и ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему, — резюмировал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Владимир Зеленский сравнил распределение COVID-вакцин в мире с распределением спасательных шлюпок и назвал лекарства орудием для дискриминации.

Он также рассказал на Генассамблее ООН о покушении на своего помощника Сергея Шефира. Глава государства назвал это преступление «ценой за реформы» в стране.