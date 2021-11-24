С начала 2021 года самое большое количество смертельных дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Днепропетровской области.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в ходе выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Как указано, на втором месте в списке стоит Львовская область, на третьем — Харьковская, на четвертом — Киевская.

По словам Венедиктовой, речь идет о ДТП, в результате которых погибли как водители и пассажиры транспортных средств, так и пешеходы.

— Почему случаются эти смерти? Четыре топ-причины, которые нам называет конкретная статистика: на первом месте — превышение безопасной скорости (свыше тысячи погибших), на втором — нарушение правил маневрирования, на третьем — выезд на полосу встречного движения и на четвертом - переход пешеходов в неустановленном месте, — перечислила генпрокурор.

Она отметила, что, по ее мнению, эффективными мерами по снижению аварий с участием пешеходов являются фигурки у перехода и хорошее освещение пешеходных переходов.

Напомним, после того, как на улице Потемкинской в Николаеве отремонтировали дорогу, аварии на этом участке стали происходить регулярно.