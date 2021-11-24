В детской больнице штата Висконсин 23 ноября от полученных травм скончался 8-летний мальчик – он стал шестой жертвой наезда внедорожника на толпу во время рождественского парада 21 ноября.

Об этом сообщает The Guardian.

Прокуратура штата Висконсин 23 ноября предъявила пять обвинений мужчине, находившемуся за рулем автомобиля, – в том числе в умышленном убийстве. По всем обвинениям ему грозит пожизненное заключение.

После того как стало известно о смерти шестого пострадавшего, прокуратура заявила, что выдвинет дополнительные обвинения. Всего в результате наезда пострадали 62 человека, в том числе и дети, некоторые раненые в тяжелом состоянии.

В больнице умер 8-летний Джексон Спаркс, госпитализированным остается его 12-летний брат Такер. Родители мальчиков на странице GoFundMe написали, что младший сын шагал с бейсбольной командой, когда на него наехал внедорожник. Джексон перенес операцию на мозге, однако от полученных травм скончался.

Во время инцидента также погибли 79-летняя Вирджиния Соренсон, 71-летняя Лианна Оуэн, 52-летняя Джейн Кулич, 81-летний Вильгельм Госпель и 52-летняя Тамара Дюран.

Ранее сообщалось, что в американском городе Уокешо, штат Висконсин, 21 ноября во время рождественского парада внедорожник на скорости въехал в толпу.