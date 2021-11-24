Сегодня, 24 ноября, в кипрской Ларнаке не получилось взлететь у украинского Ан-124. Сзади самолета показались вспышки неизвестного происхождения.

Об этом пишут Новини.LIVE.

В аэропорту Ларнаки на острове Кипра временно отложили взлет «Руслана».

Издание пишет, чтобы посмотреть на взлет возле аэропорта столпились несколько десятков очевидцев. Однако на 20-й секунде со старта из двигателя метнулись вверх оранжевые столбы.

После этого Ан-124 отправили на стоянку.

Как сообщалось, авиалайнер, направляющийся из Кувейта в Трабзон, экстренно сел на ближайшей полосе после сообщения о заложенной взрывчатке.