За сутки, 23 ноября, миссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 748 нарушений режима прекращения огня. Среди них взрывы и разрывы снарядов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 376 нарушений режима прекращения огня, в том числе 230 взрывов (1 разрыв боеприпаса, 27 взрывов в воздухе и 222 взрыва неопределенного происхождения).

Большинство из них произошло в районах севернее Широкино, к юго-западу от Светлодарска, к северо-западу от Горловкии западнее Ясиноватой.

Кроме того, члены патруля миссии слышали 8 взрывов неопределенного происхождения северо-западнее Мариновки, оцененных как обучение с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.

В Луганской области СММ зафиксировала 372 нарушения режима прекращения огня.

В частности, 230 взрывов (2 разрыва боеприпасов и 228 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошло в районах у участка разведения в районе Золотого.

Накануне сообщалось, что боевики создают новые препятствия для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе. На этот раз оккупанты не пропускали наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольные территории и создавали помехи для беспилотников.