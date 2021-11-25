В среду, 24 ноября, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых — с применением запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от шахты «Бутовка» противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Враг применял разные виды вооружения, открывая огонь: в направлении Каменки, в сторону Нью-Йорка, возле Луганского, в районе Верхнеторецкого, недалеко от Водяного на Приазовье.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм оккупанты произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ «Марьинка».

По состоянию на 7:00, 25 ноября, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.