В Польше за последние сутки зафиксировали 375 попыток незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. Во время одной из которых группа из более 200 мигрантов пыталась штурмовать рубеж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу.

По информации ведомства, на этот раз группа беженцев пыталась прорвать границу возле польского города Черемча.

«На участке, охраняемом пограничниками в черемше, группа из более 200 человек пыталась пересечь границу», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Польше пограничники выдали 56 постановлений о депортации нелегалов с территории страны. Также были задержаны двое нелегальных мигрантов, граждане Ирака.