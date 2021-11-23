Европейская комиссия составит «черный список», направленный на введение санкций в отношении транспортных и туристических компаний, причастных к незаконному ввозу мигрантов в Беларусь/

Об этом пишет Le Figaro.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский парламент, собравшийся на пленарное заседание в Страсбурге, рассмотреть и быстро принять это законодательное предложение, «внесенное сегодня»

— Мигранты, которые стекались в Беларусь в последние недели, обычно с Ближнего Востока, «обманываются печально известными ложными обещаниями», — объяснила политик.

Напомним, Евросоюз и Польша заявляют, что Турция «открыла коридор для беженцев», чем неприкрыто пользуется самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.