Евросоюз и Польша заявляют, что Турция «открыла коридор для беженцев», чем неприкрыто пользуется самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом информирует EVZ.

Стамбул по-прежнему является важным транзитным пунктом для Минска даже после того, как ЕС приостановил большую часть полета из-за захвата журналиста Романа Протасевича. Turkish Airlines выполняет 10 рейсов в неделю, а авиакомпания Belavia Airlines выполняет в среднем 15 рейсов.

Польша утверждает, что «этими рейсами беженцы из стран Ближнего Востока достигают Минска, и белорусские власти не препятствуют этим людям покинуть Европейский Союз».

Ранее сообщалось, под страхом санкций «Белавиа» закрыла маршрут для мигрантов в Минск.